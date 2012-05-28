Ще 4 столичних пляжі отримали санітарні паспорти

Київ. 28 травня. УНІАН. У результаті численних перевірок Державними санітарними органами столичні пляжі «Молодіжний», «Тельбін», «Райдуга» та «Венеція» отримали санітарні паспорти.

Про це повідомля прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на генерального директора комунального підприємства «Плесо» Павла Походія.

Таким чином, цього року мешканці та гості міста мали змогу відсвяткувати День народження столиці на п’яти київських пляжах. Відпочиваючі можуть насолоджуватися золотим піском пляжів та купатись у чистій безпечній воді, зазначив П.Походій.

Перший санітарний паспорт на відкриття і функціонування отримав пляж «Дитячий».

За словами П.Походія, наразі триває активна співпраця комунального підприємства «Плесо» із районними та міською СЕС щодо отримання санітарних паспортів на інші пляжі, зокрема, «Передмістна слобідка», «Чорторий» та інші.

Як повідомляв УНІАН, столичний пляж «Дитячий» отримав санітарний паспорт 18 травня. Як повідомлялось, в Києві до пляжного сезону 2012 р. підготують 11 офіційних міських пляжів.