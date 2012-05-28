У Голосієво літні табори працюватимуть у 6 школах

Київ, 28 травня. УНІАН. У Голосіївському районі столиці літні табори працюватимуть у 6 школах - №№ 220, 269, 59, 85, 273, 165.

Як повідомляється на офіційному сайті Голосіївської райдержадміністрації, зараз завершуються організаційні роботи з відкриття пришкільних таборів, які працюватимуть з 28 травня по 21 червня.

За цей час встигне відпочити близько 360 учнів 1-5 класів. В таборах на дітей чекатиме різноманітна культурно-розважальна програма: гуртки, екскурсії, виїзди на природу, конкурси, ігри, спортивні змагання тощо. У таборі передбачене повноцінне харчування та денний відпочинок.

Загальна вартість дитячого відпочинку – 423 грн., але батьки сплачують лише 25 % в від вартості путівки, це становить 105,75 грн.