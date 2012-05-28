Офіційну фан-зону Євро-2012 відкриють у Києві 8 червня

Київ. 28 травня. УНІАН. У Києві 8 червня відкриють офіційну фан-зону турніру УЕФА Євро-2012 на Майдані Незалежності і по вул. Хрещатик.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник начальника Головного управління з питань підготовки і проведення в Україні Євро-2012 Київської міської державної адміністрації Денис Гетьман.

За його словами, від сьогодні розпочалася робота з облаштування фан-зони, яка може вміщати близько 70 тис. людей.

Д.Гетьман відзначив, що облаштуванням київської і харківської фан-зон опікується ТОВ «Холідей Сервіс», яке виграло тендер міськадміністрацій на проведення цих робіт.

Він не уточнив вартість організації фан-зони, додавши, що інвестором виступає компанія «Холідей Сервіс».

Д.Гетьман також повідомив, що в Києві буде задіяно близько 2 тис. волонтерів, які володіють англійською і ще однією іноземною мовою. Зокрема, вони працюватимуть в аеропортах «Бориспіль», «Жуляни», а також на Центральному залізничному вокзалі, в метрополітені, у фан-зонах, на НСК «Олімпійський».

Пізнати волонтерів можна по яскравій салатовій формі з відповідним написом.

Він уточнив, що 150 волонтерів у Києві працюватимуть з міліцією.