Кияни отримали право на приватизацію помешкань у гуртожитках

Київ, 28 травня. УНІАН. Рішення Київради від 24 травня "Про приватизацію приміщень у гуртожитках м. Києва", розроблений Головним управлінням житлового господарства Київської міської державної адміністрації, дозволить розпочати процес приватизації житлових приміщень у 25 гуртожитках комунальної власності відповідно до чинного законодавства.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

На сайті оприлюднені переліки гуртожитків, яких стосується відповідне рішення Київради.

Зокрема, йдеться про гуртожитки у 9 районах столиці:

у Голосіївському районі на вул. Володі Дубініна, 16; просп. Науки, 96 та 102;

у Дарницькому районі на вул. Заслонова, 3; вул. Зрошувальній, 4 та 14; вул. Російській, 31; пров. Волго-Донському, 5; вул. Горлівській, 124/4;

у Дніпровському районі на вул. Каховській, 71; вул. Празькій, 12; вул. Тампере, 10; вул. Чернігівській, 51;

в Оболонському районі на вул. Автозаводській, 25-А та 25-В;

у Печерському районі на вул. Кіквідзе, 19, 21; на вул. Набережно-Печерська дорога, 4;

у Подільському районі на вул. Пуща-Водицькій, 19; вул. Копилівській, 67, корпус Б;

у Святошинському районі на вул. Академіка Туполєва, 15-Г; вул. Берковецькій, 6; вул. Серпова, 9-А;

у Шевченківському районі на вул. Олександра Довженка, 7-А; вул. Дегтярівській, 23.

За інформацією Головного управління житлового господарства, наразі до комунальної власності територіальної громади Києва належить 38 гуртожитків. Рішення про надання дозволу на приватизацію житлових приміщень 10-тьох з них були прийняті раніше, тож процес приватизації цих гуртожитків уже триває. Це, зокрема, приміщення за адресами:

Дарницький район: вул. Дяченка, 12;

Деснянський район: вул. Волкова, 10-А;

Голосіївський район: вул. Кр. Аврори, 15, вул. Фрометівська, 2;

Святошинський район: пров. Приладний, 4; вул. Жмеринська, 24;

Солом’янський район: вул. Генерала Тупикова, 31/2-А;

Шевченківський район: вул. Сім’ї Хохлових, 11/2-А, вул. Кирпоноса, 10/8, вул. Кирпоноса, 12.

На сайті КМДА наголошується, що відповідно до чинного законодавства України громадяни набувають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках після їх передачі у власність територіальної громади.

Рішення про передачу гуртожитків у власність територіальних громад приймає орган, уповноважений управляти державним майном, законний власник або суд за умови попередньої повної компенсації вартості гуртожитку або безоплатно.

Відповідно до чинних нормативно-правових актів прийняття гуртожитків міста Києва до комунальної власності відбувається за розпорядженням КМДА.

Процедура підготовки розпорядження КМДА передбачає погодження його проекту в РДА, ПАТ «Київенерго», ПАТ «Київводоканал», ПАТ «Київгаз» та в інших організаціях, що відповідають за зовнішні інженерні мережі.