Святкові заходи з нагоди Дня Києва пройшли без порушень порядку

Київ. 28 травня. УНІАН. Святкові заходи з нагоди Дня Києва 26-27 травня пройшли без порушень громадського порядку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як зазначили в міліції, в урочистих заходах у столиці загалом взяли участь понад 100 тис киян та гостей міста. Програма святкування складалася з численних культурних, розважальних, спортивних заходів, які пройшли не тільки у центрі, а й в усіх районах міста.

До охорони громадського порядку було залучено 1200 правоохоронців столичного міліцейського гарнізону та 600 військовослужбовців внутрішніх військ.