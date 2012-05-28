Святкові заходи з нагоди Дня Києва пройшли без порушень порядку
15:42, 28 травня 2012Київ
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Заявляє міліція
Київ. 28 травня. УНІАН. Святкові заходи з нагоди Дня Києва 26-27 травня пройшли без порушень громадського порядку.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.
Як зазначили в міліції, в урочистих заходах у столиці загалом взяли участь понад 100 тис киян та гостей міста. Програма святкування складалася з численних культурних, розважальних, спортивних заходів, які пройшли не тільки у центрі, а й в усіх районах міста.
До охорони громадського порядку було залучено 1200 правоохоронців столичного міліцейського гарнізону та 600 військовослужбовців внутрішніх військ.
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