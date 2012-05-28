Київ. 28 травня. УНІАН. До 1530-річчя Києва у столиці відкрили відразу чотири фонтани.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, унікальний каскадний світломузичний фонтан днями запрацював у сквері Марії Заньковецької, що на вулиці Червоноармійській, 119. Окрім самого фонтану, тут повністю відновили зелену зону: висадили дерева, влаштували паркове освітлення, встановили паркові меблі, розбили клумби та квітники. Ремонтні роботи проведені і в музеї Марії Заньковецької.

Ще один світломузичний фонтан запрацював у парку Позняки. Це особливий «водограй закоханих», створений за проектом київських школярів – вихованців гімназії «Діалог».

Під час святкових вихідних одночасно запрацювали 6 різнобарвних плаваючих фонтанів на озері Лебедине.

Ще одним подарунком до Дня міста став оновлений фонтан на Майдані Незалежності, який відтепер радуватиме киян не лише водограєм, але й різноманіттям фарб та мелодій. Цей особливий фонтанний комплекс є водною спорудою із шістьома незалежними одна від одної чашами та сьомою підковоподібною чашею, яка розташована навколо купольного даху торгівельного центру.

Фонтани оснащені новітнім програмним забезпеченням та спеціальним обладнанням, завдяки якому здатні змінювати малюнок водяних потоків у ритм музичного супроводу, що досягається завдяки форсункам «Конус», «Ялинка», «Піна», «Туман» та комплексу «Пайпе».

Найцікавішими є ефект «Конус» з електромагнітними клапанами, що дає можливість змінити висоту подачі води, створити цікаві водяні композиції. Комплекс «Пайпе» дає можливість організувати струмінь води у формі квітки, яка розпускається.

У вечірній час фонтани матимуть динамічне освітлення.

Музичною основою для супроводу водяного шоу в переважній більшості буде музика українських митців.

У КМДА також зазначили, що було відремонтовано і фонтани, розташовані на Майдані Незалежності з боку Монументу Незалежності, – «Засновники Києва», «Каскадний фонтан» і «Водний шар».