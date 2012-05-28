На "Сходах до неба" виступлять майстри найвищого світового рівня

Київ. 28 травня. УНІАН. На Європейській площі в Києві 3 червня о 20.00 відбудеться гала-вистава міжнародного фестивалю "Сходи до неба", в якій візьмуть участь солісти й музиканти, які народилися в Україні й здобули світового визнання.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор фестивалю Володимир Симонов.

"Ми представляємо майстрів найвищого світового рівня, які здобули популярність за межами України", - сказав В.Симонов.

Директор фестивалю уточнив, що це вже четвертий фестиваль. "Перший фестиваль відбувся в 1997 році. Його відкривав великий український тенор Анатолій Солов’яненко. У 2010 році фестиваль був присвячений високій моді, а в 2011 році під егідою фестивалю відбувся всеукраїнський тур зірки світової оперної сцени Дмитра Хворостовського", - зазначив він.

Музичний директор фестивалю Оксана Мурга повідомила, що цього року на сцені фестивалю виступатимуть бас Анатолій Кочерга (Нью-Йоркська Метрополітен-опера), скрипаль-віртуоз Василь Попадюк, піаніст і композитор Дмитро Найдич, балерина Олена Філіп’єва, тенор Юрій Годо.

"Всю виставу супроводжуватиме національний симфонічний оркестр України під управлінням Володимира Сіренка", - додала вона.

У свою чергу, А.Кочерга зазначив, що в програмі будуть представлені класичні оперні арії та українські народні пісні у виконанні а капела. "На концерті буде багато сюрпризів, про які ще рано говорити. Можу лише зазначити, що в мене буде три виходи на сцену", - сказав він.