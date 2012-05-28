Вручення дипломів випускникам Київського університету ім. Б.Грінченка

29 травня о 09.00 за участю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова відбудеться урочиста церемонія вручення дипломів молодим педагогам – випускникам Київського університету імені Бориса Грінченка, які вже 1 вересня 2012 прийдуть працювати в школи міста. Адреса проведення: Вул. Маршала Тимошенка, 13-б (станція метро «Мінська»). Актова зала (4 поверх). Потрібна акредитація.

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