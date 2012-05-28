І Київський форум «Інноваційний простір дошкільної освіти столиці»

29 травня об 11.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов візьме участь у засіданні І Київського форуму «Інноваційний простір дошкільної освіти столиці».

Під час Форуму науковці, освітяни та представники влади обговорюватимуть актуальні проблеми дошкільної освіти ХХI століття. Вони обговорюватимуть питання впровадження в практику експериментів «Педагогічні практики адаптивної освіти в ДНЗ», «Інклюзивної освіти дітей», педагогічних ідей Софії Русової, Василя Сухомлинського, системи Марії Монтессорі. Тематика Форуму також висвітлюватиме технології психолого-педагогічної взаємодії дорослого з дитиною, розвитку розумової активності дітей дошкільного віку, методом розв`язання винахідницьких завдань.

Адреса проведення: Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13, ст. м. «Арсенальна»). Потрібна акредитація.