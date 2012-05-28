У Дарниці відбудеться інформаційно-профілактична акція "Стоп насильству!"

Київ, 28 травня. УНІАН. У Дарницькому районі столиці відбудеться інформаційно-профілактична акція "Стоп насильству!".

Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, акція відбудеться

30 травня в парку імені Воїнів-інтернаціоналістів (вул. Вербицького, 23) з 14.00 до 18.00.

В рамках акції працюватиме інформаційно-консультаційний пункт з питань протидії насильству за участю психологів, юриста, спеціаліста по захисту прав неповновлітніх.