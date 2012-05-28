У Дарниці відбудеться інформаційно-профілактична акція "Стоп насильству!"
14:49, 28 травня 2012Київ
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В рамках акції працюватиме інформаційно-консультаційний пункт з питань протидії насильству за участю психологів, юриста, спеціаліста по захисту прав неповновлітніх.
Київ, 28 травня. УНІАН. У Дарницькому районі столиці відбудеться інформаційно-профілактична акція "Стоп насильству!".
Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, акція відбудеться
30 травня в парку імені Воїнів-інтернаціоналістів (вул. Вербицького, 23) з 14.00 до 18.00.
В рамках акції працюватиме інформаційно-консультаційний пункт з питань протидії насильству за участю психологів, юриста, спеціаліста по захисту прав неповновлітніх.
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