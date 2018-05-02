Київ відсвяткував своє 1530-річчя

Протягом двох днів на території столиці ні на хвилину не припинялися веселощі – у кожному куточку міста, у кожному районі святкували День Києва та День столиці. За підрахунками організаторів святкових заходів, цими вихідними у святкуваннях взяли участь півтора мільйона киян та гостей столиці.

Наймасовішими зі спортивних заходів організатори називають Всеукраїнський парад велосипедистів та традиційний "Пробіг під каштанами".

Надзвичайно велику кількість людей зібрали концерти на Майдані Незалежності та на Оболонській набережній.

На Оболоні киян вітали зі святом гурти «СКАЙ», «Тартак» і «ТНМК». З урочистої сцени з днем народження міста гостей привітав і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. А після тригодинного живого концерту на киян чекав святковий феєрверк, запущений із води, а також унікальне лазерне шоу, проектоване на водяну «стіну».

Зі сцени на Майдані Незалежності киян та гостей столиці вітали гурт «УкрОп», Альона Вінницька, Брати Карамазови, Ані Лорак, а також Потап і Настя. За кілька хвилин до святкового феєрверку привітав містян Олександр Попов. Він вручив пам’ятні медалі «На відзначення 1530-річчя Києва» Потапу та Насті, що викликало схвальні оклики серед публіки. Пам’ятні медалі також отримали Альона Вінницька, учасники гурту «Брати Карамазови» та Ані Лорак.

Нагадаємо, що раніше, у суботу, 26 травня, у рамках святкування Дня Києва та Дня столиці на Софійській площі відбувся гранд-концерт у виконанні зірок класичної музики. У рамках мистецького проекту «Київ славний, величавий – 1530!» зазвучали найпопулярніші твори вітчизняної та світової класики у супроводі симфонічного оркестру Національної філармонії України. Завершився концерт унікальним 3-D шоу.

На Співочому полі у Печерському ландшафтному парку відбулися фольклорно-мистецьке свято «На схилах Дніпра» та Фестиваль національних громад Києва «Етнічний віночок», а в Національному музеї народної архітектури та побуту України (с. Пирогів) усі охочі могли стати учасниками фестивалю повітряних зміїв.

У парку Дружби народів цими вихідними відкрився екстрим-парк. Відтепер на любителів екстриму щодня чекають мокрий футбол, мотузковий парк «Спайдер Сіті», скеледром, екстрім-батути, джампери, памп-трек, а також квадроцикли, байдарки, катамарани, велосипеди, настільний теніс, настільний хокей, петанк, фрізбі, волейбол, тир.

Крім того, активну спортивну молодь відтепер чекають і під Гаванським мостом, де у День Києва відкрився новий скейт-парк «Gavanь». На іншому березі Дніпра, під тим самим Гаванським мостом голова КМДА Олександр Попов офіційно відкрив арт-галерею.

Пейзажна алея приймала історичний фестиваль "Серце Києва". Учасниками великого лицарського турніру стали хлопці Київського центру шанувальників історії та традицій Київської Русі та Київського лицарського клубу "Хайгарден".

"У давні часи лицарські турніри мали право влаштовувати лише надзвичайно багаті особи при владі, в першу чергу особи королівської крові. Такі турніри присвячувалися значущим подіям або з нагоди урочистих подій - перемозі у війні, весіллю, дню народження, головне щоб був привід святкувати. І, звісно, сьогодні у нас з Вами є такий прекрасний привід - ми відзначаємо день Столиці та День Києва!", - сказав голова Шевченківської РДА Сергій Зімін.

На його думку, історичний фестиваль є гарною нагодою показати, як лицарські поєдинки відбувалися у ті часи, а також показати приклад молоді, як можна активно та з користю проводити свій вільний час, закласти їм тим самим патріотичний дух.

Всі бажаючі могли взяти участь у середньовічних змаганнях. З цікавістю розглядали одяг, побут та обладунки, що притаманні часам Київської Русі та середньовічній Європі X-XIII століть. Усі, хто завітав на свято, змогли побачити навіть встановленні лицарські похідні намети для відпочинку лицарів.

Гості фестивалю також стали свідками та учасниками стрілецького турніру, розважальних конкурсів, концертної програми за участю музичних колективів, показових танцювальних виступів, майстер-класів з середньо-вічних танців. Наприкінці фестивалю оголосили та нагородили переможців турнірів у різних номінаціях.



Загалом, сюрпризів до Дня міста столична влада підготувала багато. Серед них і завершення основних робіт на Андріївському узвозі – не дивлячись на те, що офіційне відкриття узвозу заплановане на 3 червня, у ніч з 26 на 27 травня тут увімкнули декоративне освітлення та зняли будівельні паркани.

Завершили до Дня Києва і будівництво приміщення для Музею історії міста Києва на вул. Богдана Хмельницього, 7. Уже за три місяці музей відкриє двері для відвідувачів.

Дарина Миколайчук, за матеріалами офіційних сайтів міської та районних адміністрацій столиці