У дитячому садку Деснянського району пройшов конкурс з техніки пожежної безпеки

Київ, 28 травня. УНІАН. У дитячому садку № 519 Деснянського району пройшов конкурс з техніки пожежної безпеки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Деснянської райдержадміністрації.

На урок з техніки пожежної безпеки до малечі завітали інспектори з пожежного нагляду Деснянського району Віталій Веліченко та Микола Гайдай, які змогли не просто розказати дітворі, як поводитися з сірниками, електроприладами та комп’ютерною технікою так, щоб не вчинити пожежу вдома, а й разом з дітьми взяли участь у веселих конкурсах.

У одному з конкурсів обидві команди погасили намальовану на папері "пожежу". Для цього використовувалися іграшкові відерця з піском та водою, клаптики ковдри. Переможницею стала команда, яка "погасила" пожежу швидше та правильніше.

Також вихованці садочка у грі вивчили правила дорожнього руху. Прямо на території садочка вони за руку з батьками переходили намальовані на асфальті пішохідні переходи, їздили на самокатах та разом відповідали на запитання ведучої заняття.

"Для дітей таке заняття – справжня подія. Вони поспілкувалися з пожежниками, почули про те, що треба робити у разі виникнення пожежі і що не варто робити, коли діти залишаються вдома самі без нагляду дорослих. Сподіваємося, що такі заняття проводитимуться і надалі", – сказала завідуюча дитячим садочком Людмила Старкова.