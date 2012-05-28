У Києві з'явилися ребуси-покажчики для фанів Євро

Київ. 28 травня. УНІАН. На столичних вулицях почали з`являтися покажчики з логотипами Євро-2012, яких у підсумку буде 2,5 тис.

Як пише газета «Сегодня», для пішоходів вони - фіолетові, з різними картинками: кінцева зупинка, від якої можна доїхати до аеропорту, пішохідний маршрут до стадіону. Для транспорту таблички на білому тлі. Кияни вже встигли охрестити їх ребусами, оскільки для городян вони складні для розуміння. У дирекції турніру вже пообіцяли розповсюдити реліз, який пояснить, як ними користуватися.