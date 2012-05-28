Під Гаванським мостом запрацював сучасний скейтпарк «Gavanь»

Київ. 28 травня. УНІАН. Найбільший скейт-парк в Україні запрацював у суботу під Гаванським мостом.

За інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації, це понад 3 тисячі квадратних метрів екстриму практично у самому серці столиці.

Відкрито нову локацію для тих, хто любить екстримальні види спорту – сучасний скейтпарк «Gavanь» - за особистої підтримки голови КМДА Олександра Попова.

Першими екстримальний майданчик на міцність випробували велосипедисти – 26 травня тут стартували змагання з BMX. У неділю там за першість поборолися скейтбордисти з усієї України та сусідніх держав.

«Важливо, що цей скейт-парк стане не лише осередком сучасної молодіжної суб-культури, а й справжнім поборником здорового способу життя. Сюди заборонено приходити з будь-яким алкоголем, також це зона вільна від паління. Мені дуже приємно, що ініціатором створення парку виступила київська молодь. Ми завжди готові підтримати такі хороші ініціативи», – наголосив О.Попов.

На майданчику цілодобово працює охорона та адміністрація, з тим аби не допустити травматичних випадків. Тут створені BMX, Skateboard та роликова зони. Скейт-парк збудовано за європейськими стандартами, а вже наступного року він прийматиме етапи Чемпіонатів Європи з екстримальних видів спорту.

«Це найголовніша подія для екстримальної молоді України за всю історію нашої держави. Цей парк дозволить нашим спортсменам вийти на дійсно високий рівень та займати призові місця на чемпіонатах Європи. Ми вдячні за підтримку Олександрові Попову, спільно з міською владою нам вдалося організувати найкраще місце для молодих екстримальних спортсменів», – сказав засновник скейт-парку Антон Дрепін.

До речі, за тиждень на базі скейт-парку запрацює одразу три школи з екстримальних видів спорту: BMX, роликів та скейтборду. Навчатися тут зможуть усі охочі. У ролі тренерів виступлять найкращі спортсмени України.