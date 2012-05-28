Андріївський узвіз після реконструкції офіційно відкриють 3 червня

Київ. 28 травня. УНІАН. Сьогодні ввечері на Андріївському узвозі вперше увімкнули декоративне освітлення, а вже 3 червня відбудеться офіційне відкриття вулиці після реконструкції.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, 26 травня ввечері кияни та гості столиці змогли вже пройтися реставрованим Андріївським узвозом. Офіційне відкриття однієї з найвідоміших вулиць країни відбудеться 3-го червня за участю популярного співака Олега Скрипки.

«Урочистості з нагоди офіційного відкриття відбудуться за тиждень. До того часу на вулиці ще частково триватимуть оздоблювальні роботи та роботи з благоустрою», – поділився планами голова КМДА Олександр Попов.

Декоративне освітлення узвозу передбачалось ввімкнули близько 22.00, одразу після закінчення 3D-шоу «Нове обличчя древньої столиці», яке відбувалося у суботу на Софійській площі.