У Дніпровському районі "на гарячому" спіймали нападника на банк

Київ, 28 травня. УНІАН. У Дніпровському районі "на гарячому" спіймали нападника на установу банку "Credit Agricol"(бульвар Перова, 16).

Про це повідомляється на офіційному сайті Дніпровської райдержадміністрації.

"Правоохоронці прибули так оперативно на місце злочину, що виявили невідомого чоловіка, який після нанесення тілесних ушкоджень охоронцю, намагався втекти. Вказаного чоловіка було затримано. Ним виявився Васечко Юрій Миколайович, 1974 року народження, зареєстрований у Луцьку". - йдеться у повідомленні.

Затриманий громадянин перебуває у розшуку як злочинець, що переховується від органів дізнання та слідства з 1996 року. "Ще 14 жовтня 1996 року УМВС Волинської області м. Луцьк стосовно нього було порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 1 ККУ та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Відтепер Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві проти громадянина Ю. Васечка порушено нову кримінальну справу", - повідомляється на сайті.