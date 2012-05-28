Столиця вихідними святкувала свій День народження з ранку до вечора

Київ. 28 травня. УНІАН. З нагоди святкування Дня Києва цими вихідними у столиці відбулися святкові заходи, присвячених 1530-річчю Києва. Каскад різноманітних заходів київська влада обіцяє у місті до початку Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, організатори запланували видовищні турніри, змагання та відкриті чемпіонати міста Києва з екстремальних видів спорту.

«На любителів екстриму чекає мокрий футбол, мотузковий парк «Спайдер Сіті», скеледром, екстрім-батути, джампери, памп-трек, а також квадроцикли, байдарки, катамарани, велосипеди, настільний теніс, настільний хокей, петанк, фрізбі, волейбол, тир. Для малечі організатори підготували дитячий майданчик з аніматорами», - зазначається у повідомленні.

З нагоди завершення змагань відкритого Кубка Києва з повітроплавання 26 травня на Михайлівській площі відбувся показовий концерт «Вечірнє сяйво аеростатів».

Завершилася святкова субота на Софійській площі гранд-концертом визнаних зірок світової класичної музики із грандіозним 3D-шоу «Нове обличчя древньої столиці» в рамках мистецького проекту «Київ славний, величавий – 1530!».

У неділю, 27 травня, з 9.00 до 12.00 в Оболонському районі столиці відбувся Чемпіонат з роликового спорту. Змагання зі швидкісного бігу на роликах проводились на проспекті Героїв Сталінграду (від № 7 до № 19).

ХХ ювілейний легкоатлетичний «Пробіг під каштанами-2012» стартував о 09:30 на Майдані Незалежності. Крім того, з 10.00 до 14.00 на вулицях столиці відбулися Міжнародні змагання з велосипедного спорту на шосе, які стартували з вул. Кіровоградської.

Об 11:00 розпочався Міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс – 2012». Кияни та гості змогли побачити кращих танцюристів навчальних закладів столиці.

Також на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку протягом дня тривало фольклорно-мистецьке свято «На схилах Дніпра».

Надвечір, на Оболонській набережній відбулася молодіжна концертна програма та шоу феєрверків із лазерними спецефектами в рамках мистецького проекту «Київ славний, величавий – 1530!».

Святковий драйв та музичне привітання з нагоди святкування Дня Києва, забезпили популярні українські гурти «Танок на Майдані Конго», «Тартак» та «Скай».

В неділю святкова програма на Хрещатику завершилася сучасним феєрверком.