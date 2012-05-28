Конфліктну новобудову біля «Театральної» здано в експлуатацію

Київ. 28 травня. УНІАН. Керівництву Музею історії Києва у День Києва вручили символічні ключі від будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, тепер експонати музею, які 8 років зберігалися у ящиках на верхньому поверсі Українського дому, перевезуть до нового власного приміщення.

Присутній на заході голова КМДА Олександр Попов привітав із завершенням робіт і будівельників, і музейників.

«Сьогодні офіційно завершено будівництво приміщення для Музею історії Києва. Це історичний факт, на який ми дуже чекали. Символічно, що приміщення місто отримало саме до Дня Києва. Тут, у самому центрі столиці, на площі понад 3 тисячі квадратних метрів, розміщуватимуться експозиції Музею історії Києва. Звичайно, тут необхідно ще добре попрацювати, аби музей можна було відкрити для киян. Необхідно сформувати експозицію, оформити зали. Я сподіваюся, що вся ця робота буде виконана до Дня Незалежності України і музей запрацює на повну потужність», – зазначив О.Попов.

Він подякував меценатам – Вагіфу Алієву та Вадиму Столару за щедрий подарунок місту та гарний приклад для тих, хто має можливість зробити свій внесок у розвиток міста.

«Це особливий подарунок до Дня столиці – Музей історії міста Києва. Унікальність цього проекту в тому, що за роки незалежності це перший випадок такої масштабної меценатської акції, який можна назвати найкращим прикладом співпраці влади та бізнесу», – сказав голова КМДА.

Він також подякував будівельникам, які працювали на об’єкті цілодобово, аби здати в експлуатацію приміщення Музею саме до Дня міста.

Під час урочистостей голова Національної спілки художників України Володимир Чепелик передав в дар Музею історії міста Києва десять картин сучасних київських художників. А академік, директор Інституту історії НАН України Валерій Смолій презентував Музею історії Києва унікальне видання – нову ілюстровану історію міста Києва, яка була видана за підтримки КМДА.

«Сьогодні ми всі розуміємо, що будувати важко. Будувати важко дім, будувати важко державу, проте найважче будувати духовність. І мені хотілося б бачити цей музей центром духовності Києва, центром, де зосереджена історична пам’ять Києва», - зазначив В.Смолій.

Як повідомляє прес-служба КМДА, вже сьогодні до музею перевезли частину експонатів. Так, на першому поверсі Музею представлено барельєф Архангела Михаїла (XVIII ст.) – одного з покровителів міста Києва. Цей барельєф зустрічатиме відвідувачів музею, які завітають сюди після офіційного відкриття експозиції.