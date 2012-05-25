У Національному музеї історії України відкрилась експозиція історії Києва

Київ. 25 травня. УНІАН. У Національному музеї історії України сьогодні урочисто відкрили виставку «Реліквії старого Київського самоврядування», присвячену Дню Києва, Міжнародному дню музеїв і проведенню щорічного свята «Тиждень Європи в Україні».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, уся експозиція, без перебільшення, − унікальна. Зарубіжна частина експонатів виставки раніше не була представлена в Україні.

У виставці взяли участь вісім музеїв, архівів та бібліотек з п’яти країн: Німеччини, Польщі, Росії, Швеції та України. Це, зокрема, Військовий музей у Стокгольмі, музей Війська Польського, Баварська державна бібліотека, Російська національна бібліотека, Національний музей історії України, Центральний державний історичний архів України у м. Києві, Музей історії міста Києва, Музей історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих.

Участь у відкритті унікальної експозиції взяв голова КМДА Олександр Попов.

«Впродовж року велися переговори, тривали організаційні процеси задля того, аби кияни сьогодні могли побачити дійсно унікальну експозицію. Важливість виставки складно переоцінити, адже ми на власні очі можемо побачити реліквії Києва, котрі впродовж століть слугували символами влади та самоврядування стародавнього граду. Окрема вдячність за підтримку у підготовці експозиції меценатам, їхня допомога стала фундаментом організації виставки», – наголосив О.Попов.