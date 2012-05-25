Зірки української сцени вітатимуть Київ з 1530-річчям
17:32, 25 травня 2012Київ
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27 травня о 19.00 відбудеться святковий концерт на честь 1530-річниці заснування Києва.
Киян та гостей міста вітатимуть Альона Вінницька, Брати Карамазови, Ані Лорак, Потап і Настя. Крім того, на головній площі держави відбудеться Презентація кліпу на пісню «Вболівай» – неофіційного гімну «Євро 2012».
Також глядачів привітає голова київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Завершиться дійство святковим феєрверком.
Адреса проведення : Майдан незалежності.
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