На Оболоні завершили реконструкцію скверу на вулиці Мате Залки
17:01, 25 травня 2012Київ
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У сквері висаджено понад 150 дерев та кущів, оновлено зовнішнє освітлення та встановлені паркові лави й урни для сміття. Також реконструйовано вхідну групу і встановлено металеву декоративну огорожу та стаціонарну мережу поливу.
Київ, 25 травня. УНІАН. В Оболонському районі столиці офіційно відкрили після реконструкції сквер на вулиці Мате Залки (поруч із кінотеатром "Братислава").
Як повідомляється на офіційному сайті Оболонської райдержадміністрації, у сквері було висаджено понад 150 дерев та кущів, оновлено зовнішнє освітлення та встановлені паркові лави й урни для сміття.
Також було реконструйовано вхідну групу і встановлено металеву декоративну огорожу та стаціонарну мережу поливу.
На відкритті були присутні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, голова Оболонської РДА Василь Антонов та інші гості.
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