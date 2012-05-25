На Оболоні завершили реконструкцію скверу на вулиці Мате Залки

Київ, 25 травня. УНІАН. В Оболонському районі столиці офіційно відкрили після реконструкції сквер на вулиці Мате Залки (поруч із кінотеатром "Братислава").

Як повідомляється на офіційному сайті Оболонської райдержадміністрації, у сквері було висаджено понад 150 дерев та кущів, оновлено зовнішнє освітлення та встановлені паркові лави й урни для сміття.

Також було реконструйовано вхідну групу і встановлено металеву декоративну огорожу та стаціонарну мережу поливу.

На відкритті були присутні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, голова Оболонської РДА Василь Антонов та інші гості.