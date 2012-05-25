«Київенерго» вже виявило 334 пошкодження тепломереж

Київ. 25 травня. УНІАН. ПАТ «Київенерго» під час гідравлічних випробувань з 23 квітня по 23 травня 2012 року виявило 334 пошкодження тепломереж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київенерго», на третині з них поки що тривають аварійно-відновлювальні роботи.

На сьогоднішній день частково вже випробувані тепломережі, які обслуговують житлові масиви: Лівобережний, Стара Дарниця, ДВРЗ, Харківський, Соцмісто, Нова Дарниця, Відрадний, Галагани, Русанівка, Березняки, Теличка, Звіринець, Липки, Чорна гора, Печерськ. Зараз проходять випробування мереж, що обслуговують мікрорайони Батиєва гора, Першотравневий, Чоколівка, Караваєви дачі, Лук’янівка.

Через велику кількість пошкоджень, виявлених під час випробувань, відновлення гарячого водопостачання споживачам затримується понад заплановані 2 тижні на якийсь час, необхідний для їх усунення. Після цього проводиться повторне випробування відремонтованої ділянки мережі і лише тоді відновлюється подача гарячої води.

Крім того, в період з 23 квітня по 23 травня сталося 436 експлуатаційних пошкоджень мереж, тобто не пов`язаних з випробуваннями.

«На аварійно-відновлювальних роботах задіяні всі ремонтні бригади компанії. Але спрацьованість столичних мереж із кожним роком збільшується, і наслідком цього процесу є збільшення кількості пошкоджень. Істотно зменшити нинішній обсяг пошкоджень можна тільки в результаті масштабної модернізації трубопроводів. Тоді тривалість гідравлічних випробувань теж скоротилася б з 2-х тижнів до кількох днів», – повідомив перший заступник технічного директора – головний інженер ПАТ «Київенерго» Юрій Гладишев.

Нагадаємо, 23 квітня «Київенерго» почала гідравлічні випробування тепломереж для підготовки до опалювального сезону 2012/2013. Випробування триватимуть до вересня.

За період гідравлічних випробувань в 2011 році було виявлено і ліквідовано більш як 1200 пошкоджень мереж.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.