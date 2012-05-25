На Південному мосту частково обмежать рух автотранспорту
16:24, 25 травня 2012Київ
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У зв’язку з ремонтом
Київ. 25 травня. УНІАН. У Києві у зв’язку з ремонтом Південного мостового переходу буде частково обмежено рух автотранспорту у напрямку правого берега.
Про це УНІАНІ повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на інформацію комунальної корпорації «Київавтодор».
Рух транспорту буде обмежено з 22 години вечора 25 травня до 6 години ранку 28 травня.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв враховувати дану інформацію при виборі руху, зважаючи на тимчасові незручності проїзду.
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