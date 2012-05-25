Велику Лаврську дзвіницю відкриють до Дня Незалежності

Київ. 25 травня. УНІАН. Реставрація дзвіниці Успенського собору Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника буде завершена до цьогорічного Дня Незалежності України і після більш як семирічної перерви відкрита для відвідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Києво-Печерського заповідника, про це під час урочистостей з нагоди завершення ремонтно-реставраційних робіт на фасадах дзвіниці повідомила генеральний директор заповідника Вікторія Ліснича.

За її словами, реставрацію дзвіниці було розпочато у 2010 році за рахунок коштів державного бюджету, передбачених відповідно до Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Загальна вартість робіт на сьогодні становить 29,9 млн грн.

В.Ліснича відзначила, що до 24 серпня планується не лише завершити ремонтно-реставраційні роботи на дзвіниці, але й внутрішні оздоблювальні роботи, гідроізоляцію оглядових галерей дзвіниці та підсилення конструкції шахти годинникового механізму.

На урочистостях також були присутні прем’єр-міністр Микола Азаров, заступник міністра культури Тимофій Кохан та намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел.

*** Велику лаврську дзвіницю побудували у 1731-1745 рр. за проектом архітектора та інженера Йоганна Готфріда Шеделя. У будівництві дзвіниці брали участь майстри Києво-Печерської лаври Степан Ковнір, Йосип Рубашевський, Іван Горох та інші.

На дзвіницю можна піднятися, подолавши 374 сходинки.