В столиці 5 багатодітних родин отримали квартири

Київ. 25 травня. УНІАН. З нагоди відзначення Дня Києва та Дня столиці голова КМДА Олександр Попов вручив запрошення на отримання квартирних ордерів 5 київським багатодітним родинам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, на церемонії О.Попов сказав: «У першому кварталі план будівництва житла перевиконано на 15%. Загалом за поточний період «Київміськбуд» звів понад 70 тисяч квадратних метрів житла – це тисячі нових квартир для киян. Також ми маємо великі плани на програми доступного житла, зокрема мова йде про «70 х 30» та програму іпотечного кредитування, яка передбачає виплату протягом 15 років під 3% річних. Я переконаний, що об’єднані зусилля цих програм дозволять вже найближчим часом значно покращити житлове забезпечення киян».

Крім того, голова КМДА вручив ювілейні медалі «На відзначення 1530-річчя Києва». 148 нагород отримали працівники різних підприємств столиці, які зробили особистий внесок у розвиток міста.