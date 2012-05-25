У школах Печерську перед канікулами учнів навчали правилам безпеки дорожнього руху

Київ, 25 травня. УНІАН. У школах Печерського району перед канікулами для учнів провели "Єдині уроки" з безпеки дорожнього руху та правил безпечної поведінки на вулицях та автошляхах.

Про це УНІАН повідомили в ДАІ Печерського району столиці.

Такі спеціальні уроки організовувалися та проводилися дирекціями шкіл спільно з інспектором ДАІ Печерського районного управління Євгенією Філонюк. Інспектор ДАІ нагадала учням, як правильно переходити проїзну частину, де згідно правил, повинні знаходитись неповнолітні діти в салоні авто, як поводитися під час їзди на велосипеді та знати, на яке світло світлофора переходити дорогу.

Після уроку Є. Філонюк поруч із школою контролювала, як учні переходять дорогу та при необхідності нагадувала їм правила дорожнього руху. Для закріплення знань по Правилам дорожнього руху інспектор ДАІ Євгенія Філонюк провела для першокласників профілактичні бесіди у ігровій формі. Під час бесіди учні відгадували загадки і вивчали дорожні знаки.

Гарним та цікавим додатковим матеріалом стали великі, яскраві таблиці з дорожніми знаками. А загадки по Правилам дорожнього руху, які повинні були відгадувати діти зробили урок цікавим, змістовним та повчальним.

Учні, які відповідали краще інших, отримали спеціальні світловідбиваючи фліппери, які можна прикріпити на портфель або одяг для того, щоб у темряві водії могли бачити дітей на узбіччі дороги.

Дітям також роздали кольорові пам’ятки на яких написані п’ять основних правил "зразкового пішохода".

