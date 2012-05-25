Нові урни для сміття планують встановити до Євро-2012

Київ. 25 травня. УНІАН. У Києві до чемпіонату Європи з футболу планують встановити нові урни для сміття.

Про це повідомляє сьогодні "Газета по-українськи" (№ 1421 від 25 травня 2012 року).

"У зв`язку з проведенням Євро-2012 нові урни обіцяють установити у трьох районах Києва: 843 - у Голосіївському, 130 - у Печерському, 604 - у Шевченківському. На пішохідних маршрутах стоятимуть кожні 50 м, на зупинках по дві. Всередині будуть вкладені целофанові пакети одноразового використання. У цих же районах розмістять спеціальні контейнери - за 20 м від будинків, на парковках, поряд із продуктовими магазинами, кафе, ресторанами та барами", - пише газета.

Водночас експлуатаційні служби не називають точних дат повернення урн на вулиці столиці. "Коли точно поставимо нові урни, ще не знаю. Ведемо переговори з львівським підприємством про їх купівлю. Нові урни будуть пластмасові, травмонебезпечні. Якщо якийсь дурень щось усуне туди, осколки не поранять нікого", - сказав начальник шляхово-експлуатаційного управління з ремонту та утриманню автошляхів і споруд Шевченківського району Володимир Рибалка.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на початку травня, після вибухів у Дніпропетровську, були прибрані всі урни. Замість них біля станцій метро розміщувалися поліетиленові пакети для сміття.

У КМДА пояснили, що такі заходи застосовані "для підвищення безпеки киян та численних гостей столиці під час травневих свят за дорученням голови КМДА Олександра Попова".