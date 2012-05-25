У фан-зоні в центрі Києва житиме кабанчик Віщун

Київ. 25 травня УНІАН. В офіційній фан-зоні, що буде функціонувати на вулиці Хрещатик, в центрі Києва, житиме кабанчик Віщун.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, на сьогодні Віщун живе на фермі, але безпосередньо перед відкриттям перед офіційної фан-зони, переїде жити в центр міста. У кожен матчевий день, о 16.00, Віщун передбачатиме перемогу однієї з команд, обираючи між двома тарілками з їжею.

Як повідомила PR-директор офіційної фан-зони Києва ТОВ «Холідей Сервіс», Віщун відрізняється доброю вдачею і дуже любить футбол.