У Солом'янському районі оголошено набір кандидатів у патронатні вихователі

Київ, 25 травня. УНІАН. Служба у справах дітей Солом’янської районної державної адміністрації та районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді оголошують набір кандидатів у патронатні вихователі.

Як повідомили УНІАН в Солом`янській райдежадміністрації, патронатними вихователями може стати подружжя від 35 років.

Термін перебування дитини у патронатних вихователів залежить від потреб дитини й вирішення питання її повернення в рідну сім’ю або усиновлення, влаштування під опіку, піклування, в прийомну сім’ю, чи дитячий будинок сімейного типу тощо, але не може перевищувати 6 місяців.

Соціальні служби району гарантують патронатним вихователям заробітну плату, кошти на утримання дітей у сім’ї та допомогу та супровід фахівців соціальної сфери.

Більш детальну інформацію можна отримати у Солом’янському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: вул. М. Кривоноса, 21 (тел. 243-75-26).

