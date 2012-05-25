Підприємці з Лук’янівського ринку пікетують АП

Київ. 25 травня. УНІАН. Близько 100 підприємців зі столичного Лук’янівського ринку пікетують Адміністрацію Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають плакати: «Пане Президенте, захистіть малий бізнес», «Стоп безпредєлу на Лук’янівському ринку» тощо. Учасники акції скандують: «Банду геть!».

Організатори через гучномовець закликають Президента стати на захист малого бізнесу, а від генерального прокурора вимагають порушити кримінальну справу щодо ситуації навколо ринку.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт на Лук`янівському ринку розпочався в середині березня: невідомі неодноразово намагалися захопити ринок, називаючись новими господарями.

Підприємці, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», звернулися до депутатів Київської міської ради з проханням створити спеціальну комісію і втрутитися в конфлікт, який виник між новим і попереднім власником акціонерного товариства.

22 травня заступник голови КМДА Олександр Пузанов під час зустрічі з ініціативною групою працівників Лук’янівського ринку заявив про намір міської влади та прокуратури оскаржити у судовому порядку продаж ринку.

За його словами, на розгляді у Київраді перебуває протест прокуратури Києва щодо рішення Шевченківської районної ради міста про включення цілісного майнового комплексу "Лук’янівський ринок" до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Прокуратура Києва також перевірила законність укладення Шевченківською райрадою з ТОВ "Квіткова Галявина" договору купівлі-продажу будівель та споруд Лук’янівського ринку.

За результатами перевірки підготовлено позовну заяву про визнання недійсним цього договору та повернення майна до комунальної власності.

Найближчим часом позов буде направлено до Господарського суду Києва.