Земля на Андріївському узвозі залишилася у несумлінного орендаря

Київ. 25 травня. УНІАН. Депутати Київради не підтримали проект рішення, підготовлений КМДА, про визнанням таким, що втратило чинність попереднє рішення міськради від 10 липня 2003 р., згідно з яким ТОВ «Пегас Плюс» було передано в оренду земельну ділянку на Андріївському узвозі, 20-а.

Як передає кореспондент УНІАН, у винесеному вчора на розгляд депутатів проекті рішення зазначається, що на сьогодні земельна ділянка засмічена, облаштування сезонного торговельного майданчика громадського харчування товариством не проведено. Крім того, на сьогодні вже завершився термін оренди землі – він сплив у 2009 р.

Разом з тим, лише 52 депутати з 107 зареєстрованих в сесійній залі підтримали проект про розірвання угоди з ТОВ «Пегас Плюс».

Ще двома проектами рішень депутатам пропонувалось розірвати угоди договорів оренди землі: з ТОВ «МАГ-К», якому передавалась земля у Святошинському лісництві для будівництва кафе, та з ГУ МВС України про передачу землі на вул. Гоголівській, 7, де планувалось житлове будівництво. Обидва землевідводи викликали широкий спротив громадськості і соціальну напругу. Зважаючи на це КМДА підготувала відповідні проекти рішень Київради про скасування попередніх рішень депутатів.

За проект стосовно вул. Гоголівської проголосували лише 13 з 108 зареєстрованих депутатів, щодо ділянки у Святошинському лісопарковому господарстві – 44 з 105.

Ще двома проектами рішень депутатам пропонувалось розірвати угоди договорів оренди землі : з ТОВ «МАГ-К», якому передавалась земля у Святошинському лісництві для будівництва кафе, та з ГУ МВС України про передачу землі на вул. Гоголівській, 7, де планувалось житлове будівництво. Обидва землевідводи викликали широкий спротив громадськості і соціальну напругу. Зважаючи на це КМДА підготувала відповідні проекти рішень Київради про скасування попередніх рішень депутатів.

За проект що стосувався вул. Гоголівської проголосували лише 13 з 108 зереєстрованих депутатів, ділянки у Святошинському лісопарковому господарстві – 44 з 105.

Земля ГУ МВС України була виділена в постійне користування рішенням Київради у 2004 р. Площа земельної ділянки 0,17 га. Як зазначається в проекті рішення, на сьогодні на ній будівництво не розпочато, розташований дитячий майданчик, є значна кількість дерев цінних порід.

Договір по земельній ділянці у Святошинському лісі був укладений у 2007 р. на підставі рішення Київради того ж року. Відведена земля має площу 0,2 га. На сьогодні будівництво кафе не здійснено, але знесено зелені насадження.