На Оболоні виділено 2,2 га землі під будівництво нової школи

Київ. 25 травня. УНІАН. Київрада виділила Оболонській райдержадміністрації 2,2 га землі в 3-му мікрорайоні житлового масиву «Оболонь» на просп.. Героїв Сталінграда, 10-в під будівництво загальноосвітньої середньої школи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради в четвер і за нього проголосували 90 з 100 зареєстрованих в залі депутатів.

Земля передана в постійне користування.

Нормативна грошова оцінка, згідно з рішенням, складає 18 млн.222 тис. грн.

На сьогодні земельна ділянка вільна від капітальної забудови, але на ній встановлено будівельний паркан, вирито котлован та знаходяться тимчасові сторожка та будівельні побутові приміщення та спортивний майданчик. При цьому в рішенні зазначається, що на земельній ділянці видаленню підлягають 54 дерева, 2 куща та 0,32 га газону. Збереженню підлягають 93 дерева, 5 кущів та 0,18 га газону. Земельна ділянка водночас не відноситься до озеленених територій загального користування, зазначається в документі.