На Печерську Київрада дозволила знести майже 4 га забудови

Київ. 25 травня. УНІАН. Київрада дозволила ТОВ «Сервіс-Технобуд» знести на Печерську існуючі будівлі на площі 3,47 га та побудувати на їхньому місці житловий комплекс з об’єктами соціально-громадського призначення і паркінгами.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради 24 травня. За нього проголосували 67 зі 100 зареєстрованих у залі депутатів.

Вказаному ТОВ земельна ділянка, що закріплена за адресою: вул. Саперне поле, 5, передана в оренду на 5 років.

Нормативна грошова оцінка, згідно з рішенням, становить 149 млн 348 тис. грн.

На сьогодні площа забудови на вказаній земельній ділянці - 32%.