На Співочому полі відбудеться мистецьке свято «На схилах Дніпра»

Київ. 25 травня. УНІАН. З нагоди святкування Дня Києва та Дня столиці на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку відбудеться фольклорно-мистецьке свято «На схилах Дніпра».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у субботу, 26 травня, об 11.00 у рамках фольклорного свята розпочнеться виставка образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Відвідувачі зможуть побачити вироби майстрів з вишивки, бісеру, графіки, кераміки, соломи, інкрустації, витинанки тощо.

Також під час виставки відбудеться ряд майстер-класів, які представлятимуть аматорські студії та майстерні столиці.

Крім того, на Співочому полі відбудеться відкриття Всеукраїнського фестивалю морозива.

З 14.00 у рамках III Міжнародного благодійного дитячо-юнацького фестивалю «Сонячний каштанчик» розпочнеться концертна програма «Танець єднає планету». У танцювальному марафоні візьмуть участь ансамбль танцю «Вітамінчики», колективи, які представляють Грузію, Вірменію, Індію, Корею, Грецію, Азербайджан, а також творчі колективи з Польщі, Росії, Словаччини, Туреччини та Литви.

У неділю, 27 травня, триватиме Всеукраїнський фестиваль морозива.

Також об 11.00 розпочнеться міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс – 2012».

О 15.00 розпочнеться святковий концерт за участю аматорських колективів та виконавців вокально-хорової майстерності столиці.

Крім того, о 18.00 заплановано концерт за участю артистів-аматорів естрадно-циркового жанру, а також учасників шоу проекту X–фактор, пісенного конкурсу «Євробачення-2012».