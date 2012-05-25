По вулиці Межигірській знесуть існуючі будівлі на 2 га землі
10:09, 25 травня 2012Київ
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Під багатофункціональний комплекс
Київ. 25 травня. УНІАН. В Києві на 2 га землі по вулиці Межигірській, 78 знесуть існуючі будівлі та зведуть адміністративно-готельно-житловий комплекс з апартаментами, з приміщеннями громадського та торговельного призначення, з підземними та наземними паркінгами.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради в четвер і за нього проголосував 81 з 100 зареєстрованих в залі депутатів.
Земля передана ТОВ «Астерім» в оренду на 25 років.
Наразі виділена земля забудована на 23%, на ній розташовані виробничі будівлі.
Як зазначається в рішенні, орієнтовний розмір орендної плати становитиме 6,631 млн. грн.
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