На Пейзажній алеї відбудеться історичний фестиваль "Серце Києва"
За участі представників Київського центру шанувальників історії та традицій Київської Русі та Київського лицарського клубу "Хайгарден" відбудеться великий Лицарський турнір.
Київ, 25 травня. УНІАН. Завтра на Пейзажній алеї у Києві за підтримки та участі голови Шевченківської районної державної адміністрації Сергія Зіміна відбудеться історичний фестиваль "Серце Києва".
Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації. Початок фестивалю о 12.00 на Пейзажній алеї (вул. Велика Житомирська, 20 та 18-а).
За участі представників Київського центру шанувальників історії та традицій Київської Русі та Київського лицарського клубу "Хайгарден" відбудеться великий Лицарський турнір.
Мешканці району та гості Києва зможуть спостерігати поєдинки справжніх лицарів у історичних обладунках з середньовічною зброєю, взяти участь у середньовічних змаганнях, побачити одяг, обладунки та побут, притаманні часам Київської Русі та середньовічній Європі X-XIII століть. Також будуть встановленні лицарські похідні намети.
У програмі стрілецький турнір, розважальні конкурси для глядачів, концертна програма за участю музичних колективів, показові танцювальні виступи, майстер-класи з середньо-вічних танців, оголошення та нагородження переможців турнірів у різних номінаціях.