На Пейзажній алеї відбудеться історичний фестиваль "Серце Києва"

Київ, 25 травня. УНІАН. Завтра на Пейзажній алеї у Києві за підтримки та участі голови Шевченківської районної державної адміністрації Сергія Зіміна відбудеться історичний фестиваль "Серце Києва".

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації. Початок фестивалю о 12.00 на Пейзажній алеї (вул. Велика Житомирська, 20 та 18-а).

За участі представників Київського центру шанувальників історії та традицій Київської Русі та Київського лицарського клубу "Хайгарден" відбудеться великий Лицарський турнір.

Мешканці району та гості Києва зможуть спостерігати поєдинки справжніх лицарів у історичних обладунках з середньовічною зброєю, взяти участь у середньовічних змаганнях, побачити одяг, обладунки та побут, притаманні часам Київської Русі та середньовічній Європі X-XIII століть. Також будуть встановленні лицарські похідні намети.

У програмі стрілецький турнір, розважальні конкурси для глядачів, концертна програма за участю музичних колективів, показові танцювальні виступи, майстер-класи з середньо-вічних танців, оголошення та нагородження переможців турнірів у різних номінаціях.