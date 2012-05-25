Затверджено програму духовного розвитку мешканців столиці

Київ. 25 травня. УНІАН. Київрада затвердила Програму духовного розвитку жителів столиці «Київ: державно-церковні відносини на 2012 - 2015 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради в четвер і за нього проголосували 87 з 112 зареєстрованих в залі депутатів.

Проект рішення було розроблено Управлінням у справах національностей та релігій КМДА спільно з постійною комісією Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики.

Метою прийняття рішення є створення умов для забезпечення конституційного права жителів міста на свободу світогляду і віросповідання, остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього СРСР щодо релігії, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості, утвердження принципів моральності та духовності.

Передбачено, що протягом 2012-2015 років на реалізацію програми буде виділено 2,8 млн грн з бюджету міста, і зокрема вже цього року – близько 640 тис грн.

В рамках виконання Програми планується реалізувати заходи, спрямовані на підтримку релігійних організацій, підтримувати та проводити загальноміські заходи із відзначення релігійно-суспільних свят українського народу. Також планується видати вже цього року довідник «Зруйновані святині Києва», на що передбачити 106,8 тис. грн.

Як зазначається в рішенні, в Києві територіально розміщено майже 20% центрів та управлінь усіх релігійних організацій України. За даними КМДА, станом на 1 січня 2012 р. в столиці діє 1 тис 116 релігійних організацій у т.ч. 1 тис 95 зареєстрованих і 71 діє поза реєстрацією. Релігійні організації Києва для своєї богослужбової діяльності користуються 158 культовими будівлями та пристосованими для богослужінь приміщеннями. Серед функціонуючих культових споруд - 49 пам’яток архітектури. Кількість орендованих приміщень становить 452.