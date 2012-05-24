Київрада продала земельну ділянку на просп. Гагаріна за 1,5 млн. грн.

Київ. 24 травня УНІАН. Київрада погодила продаж земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Діапазон – Максимум Банк» на просп. Юрія Гагаріна, 17-в у Дніпровському районі площею 0,06 га за 1 млн. 524 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 76 з 100 зареєстрованих в залі депутатів.

Згідно з документом, земля купується для будівництва та експлуатації будівлі банку. Договір купівлі-продажу має бути оформлений в двотижневий термін.

Як зазначається в рішенні, «Діапазон – Максимум Банк» вже сплатило аванс оплати за земельну ділянку в розмірі 307 тис. грн.

На сьогодні на земельній ділянці розташована будівля.