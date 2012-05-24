Фракція «Республіка Київ» поповнилась депутатом Стретовичем

Київ. 24 травня УНІАН. Позафракцій депутат Київської міської ради Юрій Стретович заявив про входження до складу фракції "Республіка Київ".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву депутата зачитала сьогодні на засіданні сесії секретар Київради Галина Герега.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 р. 17 депутатів фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді заявили про свій вихід з фракції, серед них був і Ю.Стретович. З того моменту і до цього часу депутат був позафракційним.

Нагадаємо, сьогодні також депутат Київради Олексій Давиденко, який входив до фракції "Республіка Київ"(пройшов в Київраді по виборчих списках БЮТ) заявив про перехід до фракції "УДАР Віталія Кличка».