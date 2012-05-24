У Голосієво відсвяткували день мікрорайону Теремки-II

Київ. 24 травня. УНІАН. У Голосіївському районі на території мікрорайону Теремки-ІІ (ул. Якубовського, 2) відбулось традиційне свято "День Теремків".

Про це повідомляється на офіційному сайті Голосіївської райдержадміністрації.

Святкування розпочалось масштабним продовольчим ярмарком по вул. Конєва та футбольним турніром для дорослих та дітей.

Протягом дня на головній сцені Єлизаветинського парку відбувся концерт дитячих творчих колективів, виставка робіт дитячої художньої творчості, виступи майстрів мистецтв, сімейні конкурси та розваги.

Увечері на всіх гостей свята чекала велика концертна програма за участю зірок української естради. Святкове дійство завершилось великим феєрверком.