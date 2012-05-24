Русанівські дачники отримають ділянки на вул. Радистів

Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада прийняла рішення передати мешканцям Русанівських садів, дачі яких підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом Подільського мостового переходу, у приватну власність земельні ділянки загальною площею 2,16 га для дачного будівництва на вулиці Радистів у Деснянському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії. За нього проголосували 81 із 110 зареєстрованих в залі депутатів.

Як зазначається в рішенні, земля виділена з фонду земель, відведених для дачного будівництва. Зокрема, йдеться про 22 земельні ділянки, з яких 21 має площу 0,1 га і одна 0,08 га.

Разом з тим в рішенні зазначається, що площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їх меж в натурі (на місцевості) і про це буде повідомлено власників дач.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в зв`язку з продовженням будівництва Подільського мостового переходу розпочато відселення жителів Русанівських садів.

Київрада проголосувала за знесення Русанівських садів, аби збудувати Подільсько-Воскресенський міст і дати дорогу метро на масив Троєщина. Відповідно до проекту, потрібно знести 265 садиб.