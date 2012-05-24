Розірвано договір оренди із забудовником на Прорізній

Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада вирішила розірвати договір оренди землі по вулиці Прорізній, 3-5 у Шевченківському районі столиці, яка була передана ТОВ «Парус» у довгострокову оренду на 25 років для будівництва та експлуатації підприємства громадського харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії. За нього проголосували 95 із 106 зареєстрованих у залі депутатів.

Рішенням Київради від 14 липня 2011 року було задоволено протест заступника прокурора Києва та скасовано п. 5 рішення Київради від 10 липня 2003 року про надання вказаної земельної ділянки забудовнику. Водночас договір оренди земельної ділянки від 11 листопада 2003 року не розірваний та не знятий з реєстрації. Тому виникла потреба у прийнятті сьогоднішнього рішення.

Йдеться про земельну ділянку на Прорізній площею 0,69 га, яка, згідно із Генпланом розвитку Києва, визначена як зелена зона столиці.

У сьогоднішньому рішенні зазначається, що Головне управління земельних ресурсів КМДА має зафіксувати у Книзі записів держреєстрації розірвання даного договору та зняти його з реєстрації, а також поінформувати ТОВ «Парус» про прийняття цього рішення.