На Троєщині реконструюють паркову зону площею майже 8 га

Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада передала в постійне користування Деснянській райдержадміністрації земельні ділянки площею 7,99 га для реконструкції паркової зони у четвертому мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії. За нього проголосували 90 з 110 зареєстрованих в залі депутатів.

Йдеться про три земельні ділянки площами: 7,4 га, 0,4 га та 0,1 га. Згідно з документами, розмір земельного податку становитиме 582,4 тис грн.

За інформацією депутата Київради, голови постійної комісії міськради з питань екологічної політики Дениса Москаля, проект реконструкції паркової зони передбачає висадку нових дерев, влаштування системи поливу зелених насаджень, встановлення двох фонтанів та освітлення території.

Депутат нагадав, що Київрада в лютому 2012 року надала статус скверу земельній ділянці площею 0,36 га по вулиці Оноре де Бальзака, 88-90 у Деснянському районі.