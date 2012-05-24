Порушено кримінальну справу за безоплатну передачу насіння

Київ. 24 травня. УНІАН. Прокуратурою Києва порушено кримінальну справу стосовно колишнього і чинного керівництва ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», які безоплатно передали комерційним товариствам «Сфера-1» та «Прогрес» насіння сої, пшениці, гороху на загальну суму 3,6 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури, справу порушено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Встановлено, що посадовцями державної установи упродовж 2006-2008 років було укладено договори позики насіння з комерційними підприємствами, які перебували у скрутному фінансовому становищі та вже мали прострочену заборгованість перед фондом. До того ж, умовами укладених договорів не було передбачено розрахунки за надане насіння та не забезпечено угоду заставою майна.

ТОВ «Сфера-1» і ТОВ «Прогрес» визнано банкрутами та вже ліквідовано, а Державним резервом безповоротно втрачено насіннєвий фонд на 3,6 млн грн.

Досудове слідство у справі здійснюється прокуратурою Києва.