«Небесна криниця» планує збільшити свою частку на ринку HOD Києва

Київ. 24 травня. УНІАН. Компанія «Небесна криниця» планує збільшити свою частку на київському ринку доставки бутильованої води до будинків і офісів (HOD) із 15% до 26% у 2012 році.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила маркетинг-директор компанії Ірина Примак.

«У 2012 році компанія «Небесна криниця» планує збільшити свою загальну частку на київському ринку до 26%. При цьому частка компанії в корпоративному сегменті зросте з 7% до 15%, а в сегменті домогосподарств - із 33% до 40%», - зазначила І.Примак.

Вона додала, що на сьогодні основні плани компанії спрямовані на розвиток у столиці. «Зараз основні наші плани з розвитку йдуть саме на Київ, але ми плануємо розвивати регіони. Як тільки ми виконаємо заявлені плани в Києві, а йдеться про кінець 2012 року, ми плануємо вихід у регіони й говоримо про те, що це будуть міста-мільйонники, мегаполіси», - зазначила І.Примак. При цьому компанія не виключає відкриття нових виробничих майданчиків із виробництва бутильованої води в регіонах, проте конкретні плани ще не озвучуються.

І.Примак зазначила, що станом на 2011 рік обсяг українського ринку доставки бутильованої води становив 12,5 млн бутлів ємністю 18,9 літра і цього року очікується зростання цього ринку на 20%. На сьогодні частка Києва оцінюється в 60% усього ринку доставки питної води. На думку експерта, таке співвідношення збережеться і в 2012 році. При цьому І.Примак зазначила, що цього року ринок доставки питної води розвиватиметься в регіонах завдяки більшому проникненню сервісу в міста з населенням понад 50 тис. осіб, але водночас очікується зростання ринку в Києві, головним чином за рахунок динамічного зростання сегменту домашніх господарств. За даними компанії, в Києві в 2011 році на сегмент доставки води в приватні будинки припадало 33%, а на сегмент доставки в офіси - 67% ринку, а в 2012 році експерти очікують значного зростання сегменту доставки води додому - цей сегмент зросте на 60% і становитиме 45% ринку столиці.

Експерти зазначають, що така динаміка зростання ринку зумовлена незадовільною якістю водопровідної води в країні.

Директор компанії Валерія Зубкова додала, що зараз на ринку доставки питної води не планується підвищення цін. Вона зазначила, що ціни не підвищувалися протягом двох останніх років і до кінця року зростання цін не передбачається. При цьому вона зазначила, що значну частку в собівартості продукції займає транспортна складова й витрати на забезпечення якості сервісу.

Довідка УНІАН. Компанія «Небесна криниця» створена в 2001 році й займається доставкою питної бутильованої води в офіси й будинки.