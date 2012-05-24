Дитяча поліклініка у Святошинському районі працює

Київ. 24 травня. УНІАН. У Головному управлінні охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації спростовують інформацію про закриття з 1 червня дитячої поліклініки №1 Святошинського району, розташованої на вул. Командарма Уборевича, 11.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«У деяких ЗМІ з’явилася неправдива інформація щодо закриття дитячої поліклініки №1 у Святошинському районі. Проте поліклініка на вул. Командарма Уборевича, 11, наразі працює та продовжуватиме працювати і надавати медичну допомогу дитячому населенню у звичайному режимі», - йдеться у заяві Головного управління охорони здоров’я.

В управлінні наголосили, що «будь-яка інформація щодо закриття закладу є хибною та не відповідає дійсності».

Як повідомлялося, раніше батьки дітей, що обслуговуються в цій поліклініці, заявили про плани влади закрити цей медичний заклад з 1 червня. Днями більше сотні батьків з дітьми зібралися біля поліклініки, щоб висловити свій протест.

За словами місцевих мешканців, у кращому випадку на місці дитячої поліклініки, що наразі обслуговує понад 37 тисяч дітей з Академмістечка, Святошина, Нивок, Біличів та Новобіличів, відкриють платний діагностичний центр. Натомість дітей доведеться водити у дорослі поліклініки.