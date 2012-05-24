Посадовцям ОСН обіцяють 30% надбавки до зарплат

Київ. 24 травня. УНІАН. Сьогодні Київрада внесла зміни до міської комплексної програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у Києві на 2012-2016 роки», затвердивши 30% надбавку для посадових осіб органів самоорганізації населення (ОСН).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що за це рішення проголосували 88 депутатів.

Згідно з рішенням, 30% надбавка передбачена для посадових осіб ОСН – керівників та секретарів, що працюють на постійній основі та отримують мінімальні оклади.

З 1 квітня 2012 року оклади зазначених посадовців дорівнюють 1094 грн на місяць.

«ОСН є найнижчою ланкою системи місцевого самоврядування. Проте їхні працівники вирішують цілий комплекс проблем мешканців своїх мікрорайонів, кварталів та вулиць. Такі люди завжди є дуже активними та мотивовані бажанням допомагати своїм сусідам. Проте якісно виконувати суспільно корисні функції, отримуючи таку низьку зарплатню, дуже важко», – зазначив заступник голови КМДА Олександр Пузанов, коментуючи прийняте рішення.

30% надбавка до окладу збільшить річний дохід кожного представника ОСН на 3 тис 953 грн.

Станом на травень 2012 року фінансову підтримку від міської влади отримують 62 ОСН. Необхідні асигнування на надбавки для посадовців ОСН у розмірі 454,6 тис грн вже передбачені у бюджеті на 2012 рік, тому додаткових видатків це рішення Київради не потребує, зазначили в КМДА.