Київрада за певних умов може передати міський Центр серця у держвласність

Київ. 24 травня. УНІАН. Депутати Київради вдруге відмовилась передавати міський Центр серця з комунальної у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення був внесений на сьогоднішнє засідання сесії Київради, але передачу до держвласності підтримали лише 32 із 109 присутніх депутатів міськради.

Перед депутатами знову, як і на минулій сесії, виступив директор київського Центру серця, який намагався переконати депутатський корпус у необхідності зміни підпорядкування закладу. На це депутати заявили, що бояться, що в разі передачі Центру серця в державну власність обслуговування киян на безплатній основі буде в медзакладі припинено.

Депутати сказали, що намагатимуться збільшити бюджет на утримання медзакладу, щоб покращити його стан, і звернули увагу на те, що ніхто не може гарантувати, що Центр буде отримувати від держави, після зміни підпорядкування, те фінансування, на яке зараз розраховує.

Як варіант депутати Київради сказали, що можуть розглянути проект рішення щодо передачі міського Центру серця державі, якщо держава компенсує столиці всі витрати, пов’язані зі створенням цього медичного закладу та його утримання.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня депутати також відмовились підтримати ініціативу Центру серця щодо передачі з комунальної у державну власність.