Влада прагне більш ефективного управління акціями «Київміськбуду»

Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада створила тимчасову контрольну комісію з питань управління корпоративними правами та проведення 25 квітня цього року чергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 51 з 111 зареєстрованих в залі депутатів (це процедурне питання, яке потребує для прийняття мінімальну кількість 41 голос).

Головою створеної комісії призначений депутат фракції «Демократична партія України» Віталій Павлик (пройшов за виборчими списками Блоку Черновецького – УНІАН). Крім нього до складу комісії увійшли 13 осіб – депутатів різних фракцій Київради.

Протягом двох місяців комісія має надати звіт про роботу та внести свої пропозиції, що мають стосуватися ефективного контролю по управлінню корпоративними правами територіальної громади у ХК «Київміськбуд».

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня цього року холдингова компанія «Київміськбуд» змінила склад Наглядової ради. Відповідно до рішення зборів акціонерів, головою Наглядової ради став віце-президент «Київміськбуду» Микола Порайко, членами НС обрано начальника управління внутрішнього контролю холдингу Едуарда Арустамяна, головного фахівця внутрішнього контролю компанії Олега Клочака. Дані кандидатури були внесені Київрадою.

При цьому акціонери відкликали з посад голови Наглядової ради представника Київради Єгора Русина, членів Наглядової ради Антона Пукаса і Володимира Поляченка.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» в 2011 році увів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» залишився незмінним і становить 16 млн 535 тис грн.