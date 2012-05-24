Київрада рекомендує зробити вихідними дні матчів Євро-2012

Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада рекомендує керівникам підприємств столиці зробити вихідними дні матчів Євро-2012 - 11, 15 та 19 червня з подальшим відпрацюванням.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 103 зі 111 зареєстрованих у залі депутатів.

Проект був внесений на початку сесії Київради з голосу членом фракції «Ініціатива», керівником КП «Київпастранс» Миколою Ламбуцьким.

За його словами, рішення стосується тих підприємств, на яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними.

М.Ламбуцький додав, що дні, на які буде переноситись відпрацювання, ще будуть уточнюватись.