Київрада рекомендує зробити вихідними дні матчів Євро-2012
14:20, 24 травня 2012Київ
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Але з подальшим відпрацюванням
Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада рекомендує керівникам підприємств столиці зробити вихідними дні матчів Євро-2012 - 11, 15 та 19 червня з подальшим відпрацюванням.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 103 зі 111 зареєстрованих у залі депутатів.
Проект був внесений на початку сесії Київради з голосу членом фракції «Ініціатива», керівником КП «Київпастранс» Миколою Ламбуцьким.
За його словами, рішення стосується тих підприємств, на яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними.
М.Ламбуцький додав, що дні, на які буде переноситись відпрацювання, ще будуть уточнюватись.
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